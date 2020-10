Mozambique : Le ministre de la Santé guéri du Covid-19

Le ministre de la Santé, Armindo Tiago a mis fin à son isolement qu’il observait depuis le 13 octobre, suite à son rétablissement après avoir été contaminé par le covid-19.

« Je n’ai jamais eu de symptômes et le 25 octobre, mon test était négatif. J’ai eu de la chance mais ce n’est pas le cas de beaucoup de mes compatriotes. Nombre d’entre eux ont été hospitalisés et d’autres n’ont pas survécu », a déclaré le ministre dans un communiqué publié ce lundi 26 octobre 2020.

Armindo Tiago a déclaré que son cas prouve bien que le coronavirus est réel et que «personne dans ce monde ne peut dire qu’il est immunisé contre ce virus, mais que l’on peut en guérir quand on respecte le protocole sanitaire ».

«Loin d’être une punition, l’isolement a été une école. J’ai appris à accorder davantage de valeur au travail de chaque membre de la société. L’isolement peut être un tremplin pour apprendre», a-t-il témoigné.

Pays frontalier de l’Afrique du Sud où l’on compte le plus grand nombre d’infections en Afrique, le Mozambique totalise plus de 12.000 cas confirmés de coronavirus, dont 88 décès et 9.254 guérisons.