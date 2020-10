Djibouti livre une bataille contre le chômage

Le gouvernement de Djibouti s’est lancé depuis ce lundi dans la préparation de son Nouveau programme national de l’emploi (NPNE), dans l’optique d’éponger la grande masse de chômeurs dans le pays.

Le NPNE «mettra l’accent sur l’amélioration de l’employabilité, la réduction du chômage et l’amélioration de la gouvernance du marché de l’emploi», et prévoit de créer plus de 5.000 emplois dans les secteurs public et privé pour 2020-2021, a expliqué le ministre djiboutien du Travail, Isman Ibrahim Robleh.

Malgré une croissance économique positive depuis bientôt une décennie, Djibouti souffre de la persistance du chômage de masse, selon une récente étude de la Banque mondiale (BM), qui indique que le taux de chômage s’élève à 45% de la population du pays et à plus de 70% pour les jeunes de moins de 30 ans.

Toujours selon ce rapport, Djibouti compterait près de 200.000 chômeurs, pour une population totale de 850.000 habitants.

Dans ses prévisions, le NPNE voudrait augmenter de 35% le taux de l’emploi en deux ans à Djibouti, ce qui permettra « une réduction du taux de chômage de 25% sur quatre ans », d’après le ministre Robleh.

« Notre objectif est d’encourager toutes les opportunités d’emploi mais également de faciliter l’embauche des jeunes diplômés et des moins qualifiés tant dans le public que le privé », a indiqué le président djiboutien, Ismail Omar Guelleh, lors des consultations pour la mise en place du NPNE.