Kinshasa annonce la fin de la 11ème épidémie d’Ebola en RDC

La onzième épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC) est officiellement éradiquée, ont annoncé ce mercredi, les autorités du pays, après près de six mois de lutte sanitaire contre l’épidémie Ebola.

le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a solennellement proclamé devant la presse, «la fin de la 11ème épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur» au nord-ouest de la RDC, au terme du délai sanitaire habituel de 42 jours après que le dernier patient ait été définitivement testé négatif.

Cette nouvelle épidémie a été officiellement déclarée en juin dernier, en pleine pandémie de coronavirus, faisant craindre un chaos sanitaire dans ce pays qui venait à peine de déclarer la fin d’une autre épidémie d’Ebola qui a duré plus d’un an.

La 11ème épidémie a touché au total 130 personnes (dont 119 cas confirmés, 11 probables) pour 55 décès, selon le décompte de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La 10ème épidémie d’Ebola était la plus meurtrière de l’histoire de la RDC, avec plus de 2.200 morts entre août 2018 et fin juin 2020.