Près de 50.000 morts de la Covid-19 en Afrique

Le nombre de décès liés au Coronavirus en Afrique est proche de franchir la barre des 50.000 morts, après dix mois de lutte contre ce virus qui met le monde scientifique à rude épreuve.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) comptabilise aujourd’hui 49.702 décès liés à la pandémie en Afrique, sur 2.069.923 cas positifs signalés. Les guérisons se chiffrent à 1.747.263.

L’Afrique continue visiblement de déjouer les scénarios catastrophes prédits par l’Occident avec cette pandémie du coronavirus, même si des experts estiment aujourd’hui que les chiffres ne reflètent pas la réalité.

Ces experts estiment que de nombreuses infections et des décès dus à la maladie COVID-19 sont «probablement passés inaperçus» car les taux de dépistage sur ce continent d’environ 1,3 milliard de personnes sont parmi les plus faibles du monde. Ils rappellent que le taux de décès sur le continent (2,4%) est le troisième plus élevé au monde, derrière l’Amérique latine et le Moyen-Orient.

Les pays africains les plus touchés en termes de cas positifs sont l’Afrique du Sud, le Maroc, l’Egypte et l’Ethiopie. Côtés régions, le sud du continent reste en tête avec plus de 860.000 infections, suivi du nord (687.522 infections) et de l’est (255.819 infections).