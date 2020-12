Les fêtes de fin d’année RDC placées sous couvre-feu sanitaire

La République démocratique du Congo (RDC) passera les fêtes de fin d’année sous couvre-feu sanitaire, selon une décision prise ce mercredi par le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi.

A partir donc de ce vendredi 18 décembre 2020, les Congolais devront rester chez eux «de 21 heures à 5 heures du matin», sauf cas de force majeure. En outre, les «cérémonies festives et les réunions de plus de 10 personnes» sont interdites, de même que les marches publiques, productions artistiques et kermesses.

Par ailleurs, «la reprise des cours est renvoyée à une date ultérieure» au niveau de l’enseignement supérieur, tandis que les élèves du primaire et du secondaire iront « en vacances anticipées dès ce vendredi 18 décembre», poursuit la présidence, sans préciser la date de la reprise.

Toutes ces mesures sont dictées par une deuxième vague du Covid-19 qui touche surtout la capitale Kinshasa, d’après la présidence. Le pays dénombre environ 15.000 contaminations au covid-19 et connait une hausse depuis quelques semaines, avec 345 nouveaux cas dont 298 ce mercredi à Kinshasa, selon le dernier bulletin des autorités sanitaires.