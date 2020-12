Le coronavirus fait une nouvelle victime au sein de l’exécutif ougandais

Le deuxième vice-Premier ministre de l’Ouganda, Ali Kirunda Kivejinja, a rejoint le week-end écoulé, l’effectif des personnes décédées du coronavirus dans ce pays d’Afrique de l’Est qui dénombre plus de 31.000 contaminations au covid-19.

Son décès a été officiellement annoncé par le chef de l’Etat, Yoweri Museveni, lors d’un discours de campagne pour la prochaine élection présidentielle de janvier 2021.

«C’est très triste. M. Kivejinja est décédé. Nous avons dit aux gens que ce COVID-19 est meurtrier, mais les gens ont plaisanté», a dit Museveni.

Le Premier ministre ougandais, Ruhakana Rugunda, a regretté la disparition d’un «grand panafricaniste et dépositaire de notre histoire et de notre parcours de transformation sociale, politique et économique».

Le président Museveni a également annoncé les décès, liés aux coronavirus, de deux parlementaires : Robina Ssentogo, députée du district de Kyotera et Fred MubandaKasse du district de Masaka.

Au total, l’Ouganda compte 31.187 cas positifs au coronavirus, dont 231 décès et 10.469 guérisons.