ONU : Le Mozambique a besoin d’urgence de 254 millions $ d’aide humanitaire

Le Mozambique a besoin de 254 millions de dollars d’assistance humanitaire au profit de plus d’un million habitants de la province du Cabo Delgado au nord du pays, selon les estimations de l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Ladite province est victime d’attaques et de combats, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir leur maison chaque mois. «Près de 530.000 personnes sont maintenant déplacées au Cabo Delgado même, mais aussi les provinces de Nampula et de Niassa, soit pratiquement 5 fois plus que le nombre enregistré en mars 2020», indique un communiqué de l’ONU.

L’ONU et ses partenaires ont besoin de 254 millions de dollars pour apporter à ces personnes, une «aide humanitaire vitale pour minimiser leurs souffrances», explique Myrta Kaulard, coordinatrice humanitaire au Mozambique, précisant que «les femmes et les filles risquent de se faire enlever et d’être exploitées en raison de leur sexe, les garçons eux risquent de se faire tuer ou d’être recrutés de force par des acteurs armés».

L’ONU souligne en outre, que de nombreux endroits qui accueillent ces personnes déplacées «vont être inondées pendant la prochaine saison des pluies», d’où la course contre la montre pour mettre sur pied des camps où les reloger et les nourrir.