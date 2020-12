L’insécurité menace les élections générales en Centrafrique

Les élections générales prévues le 27 décembre prochain en Centrafrique sont menacées par l’insécurité persistante dans le pays, obligeant l’opposition à réclamer un report de ces scrutins présidentiel et législatif.

L’exigence du report est portée par la Coalition de l’Opposition Démocratique (COD-2020) qui regroupe les plus importants partis et mouvements de l’opposition centrafricains et dont l’ancien président François Bozizé est le chef de file.

Dans un communiqué ce dimanche, la coalition réclame que les élections soient reportées «jusqu’au rétablissement de la paix et de la sécurité » en Centrafrique.

Samedi dernier, le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a évoqué une « tentative de coup d’État » qu’il attribue aux partisans de François Bozizé, à qui il prête l’«intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui». Des accusations aussitôt démenties par le camp Bozizé.

Dans la foulée, les groupes armés ont repris leurs activités en s’emparant vendredi dernier de quelques villes sur les principaux axes de ravitaillement de la capitale et trois des principaux groupes armés qui occupent plus des deux tiers du pays ont annoncé leur fusion.