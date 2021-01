Centrafrique : Deux Attaques rebelles repoussées à l’entrée de la capitale Bangui

La capitale centrafricaine, Bangui, a été la cible, ce mercredi matin, de deux attaques orchestrées par des groupes rebelles armées, qui avaient promis, en décembre, de marcher sur la ville, à la veille des élections générales.

Les attaques ont eu lieux tôt ce mercredi (06h, heure locale), où « des tirs nourris d’armes lourdes et légères » ont été entendus aux entrées nord-ouest et sud de la capitale. Ces rebelles ont « simultanément attaqué des brigades de l’armée, mais grâce à la bravoure de nos forces et les appuis bilatéraux, nous avons pu repousser les assaillants qui sont en débandade actuellement », a déclaré le ministre centrafricain de l’Intérieur.

Quelques heures après les déclarations du ministre, le porte-parole des Casques bleus de l’ONU dans le pays, le lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, a annoncé qu’une patrouille de la Minusca «a rencontré des éléments armés à pied » et que l’accrochage était« toujours en cours » ce mercredi.

Les groupes rebelles armés ont repris leurs activités en Centrafrique à la veille des élections de décembre dernier, et ont promis de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra, réélu à l’issue de ces élections fortement perturbées par les rebelles dans les localités à l’intérieur du pays.