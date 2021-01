Nouvelle aide financière de 487,5 millions $ du FMI à l’Angola

Le Fonds Monétaire International (FMI) a décidé d’accorder à l’Angola une aide financière de 487,5 millions de dollars, approuvée ce lundi lors d’une réunion de son Conseil d’administration.

Ce décaissement entre dans le cadre d’un accord triennal de 3,7 milliards de dollars approuvé en décembre 2018 au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) du FMI. Le nouveau décaissement porte à 3 milliards de dollars le montant total déjà accordé à l’Angola par le FMI, dans le cadre de ce programme.

Cet outil prévoit un accompagnement plus prolongé de l’institution de Bretton Woods à des programmes des Etats et des délais de remboursement plus longs des prêts accordés.

L’économie de l’Angola est mise à mal par la pandémie de la Covid-19 qui a provoqué une baisse des prix du pétrole dont le pays est le second producteur en Afrique, derrière le Nigeria.

Mais le FMI dit croire en l’engagement des autorités angolaises dans le programme triennal, programme dont la vision est de «restaurer la viabilité extérieure et budgétaire, améliorer la gouvernance et diversifier l’économie pour promouvoir une croissance économique durable tirée par le secteur privé».