En attendant les vaccins, l’Afrique franchit la barre des 3 millions de cas de la Covid-19

Les contaminations au coronavirus en Afrique viennent de passer la barre des 3 millions de cas confirmés, au moment où le continent s’organise pour lancer sa phase de vaccination.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) de l’Union Africaine (UA) signale ce mardi, 3.021.769 cas confirmés, 72.121 décès et 2.450.492 guérisons.

Le top cinq des pays les plus touchés reste inchangé, avec toujours l’Afrique du Sud en tête et sa seconde vague de contaminations, suivi du Maroc, de l’Egypte, de la Tunisie et de l’Ethiopie.

Plusieurs pays du continent s’organisent pour lancer leur campagne de vaccination anti-Covid-19, dès que les doses de vaccin leurs seront fournies.

Dimanche, les Seychelles sont devenues le premier pays en Afrique à démarrer une campagne de vaccination anti-Covid-19 pour l’ensemble de sa population. Son Chef de l’Etat et des membres du gouvernement seychellois ont été les premières personnes vaccinées, pour donner l’exemple et inciter les près de 100.000 Seychellois à faire confiance au vaccin.