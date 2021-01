USA : Le projet d’imprimer une Afro-américaine sur le billet de 20 $ refait surface

Le projet de voir imprimer la photo d’une personnalité afro-américaine sur le billet du dollar refait surface aux Etats-Unis d’Amérique (USA) et pourrait trouver un heureux aboutissement sous l’Administration du nouveau président Joe Biden.

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, vient en effet d’annoncer que « le secrétariat au Trésor prend des mesures pour relancer les efforts en vue de mettre Harriet Tubman sur les nouvelles coupures de 20 dollars ».

Harriet Tubman est un symbole de la lutte anti-esclavagiste noire aux USA. Elle a fui l’esclavage et a fait passer des dizaines d’esclaves vers le nord des Etats-Unis et le Canada avant et pendant la guerre de Sécession, avant de participer à la lutte pour le droit de vote des femmes. Son combat, au sein du réseau secret d’évasion «Underground railroad», a fait l’objet d’un long-métrage en 2019.

«Il est important que nos billets, notre argent (…) reflètent l’histoire et la diversité de notre pays et l’image d’Harriet Tubman ornant la nouvelle coupure de 20 dollars les reflète de façon évidente », a expliqué JenPsaki.

Ce projet initié en 2016 par le président Barack Obama, avait été abandonné par le gouvernement de Donald Trump. S’il aboutit sous le président Joe Biden, Harriet Tubman (1822-1913) deviendra la première personnalité afro-américaine à figurer sur un billet de banque aux Etats-Unis. Elle devrait remplacer le président populiste Andrew Jackson (1767-1845), qui occupa la Maison Blanche de 1829 à 1837. Un personnage très controversé, mais admiré par Donald Trump.