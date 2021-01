Le HCR a besoin d’au moins 100 M$ pour aider les réfugiés et les migrants

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) vient de lancer un appel à plus d’efforts, surtout financiers, pour venir en aide aux réfugiés et migrants empruntant les itinéraires migratoires de la Méditerranée.

Dans un communiqué publié ce 27 janvier, l’agence onusienne «sollicite un peu plus de 100 millions de dollars pour renforcer la protection, dans les pays africains, des réfugiés en route vers la Méditerranée pour rejoindre l’Europe ».

Cet effort financier permettrait au HCR de réaliser son plan d’action stratégique pour 2021, lequel vise à « accroître l’accès, l’identification et l’assistance aux réfugiés le long de leurs itinéraires », ainsi qu’à « améliorer l’accès à l’éducation et aux moyens de subsistance dans les pays d’asile ».

«La priorité absolue est d’offrir des alternatives sûres et viables à ces dangereux périples caractérisés par les abus et la mort », insiste le HCR et se dit dans son communiqué, être «profondément préoccupé» par l’escalade des conflits et l’ampleur des déplacements au Sahel, par les nouveaux mouvements de population à l’Est et dans la Corne de l’Afrique, et par l’augmentation des arrivées par mer dans les îles Canaries espagnoles. Durant la seule année 2020, un total de 1.064 migrants ont trouvé la mort dans la partie centrale et occidentale de la Méditerranée.

Par ailleurs, les violences au Sahel ont déjà forcé à ce jour, environ 2,9 millions de personnes à fuir leur domicile, d’après le HCR qui prévient qu’«en l’absence de perspectives de paix et de stabilité dans la région, il est fort probable que d’autres mouvements de populations se produiront de nouveau et que beaucoup continuent à tenter la périlleuse traversée maritime vers l’Europe».