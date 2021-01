Le Tchad obtient un accord du FMI pour un financement de 560 M$

Le Tchad vient de conclure avec le Fonds monétaire international (FMI) un nouveau programme de réformes économiques nécessitant un financement de 560 millions de dollars répartis sur quatre ans.

L’accord a été trouvé à l’issue de réunions virtuelles entre une mission du FMI, dirigée par Edward Gemayel, et des responsables tchadiens, du 3 au 14 décembre 2020, puis le 25 janvier 2021.

Mais l’accord reste «subordonné à l’approbation du Conseil d’administration du FMI et à l’obtention des assurances de financement nécessaires», précise le Fonds dans un communiqué publié sur son site-web.

Le programme de réformes économiques du Tchad entre dans le cadre de la Facilité élargie de crédit et un Mécanisme élargi de crédit, et sera « soutenu par tous les partenaires du Tchad », a expliqué hier le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.

Côté FMI, l’on estime que ce programme «donnera un point d’ancrage aux mesures et réformes envisagées par le gouvernement (tchadien) en vue de renforcer la riposte du pays face à la pandémie, de jeter les bases d’une reprise économique verte et inclusive, et de rétablir la viabilité de la dette».