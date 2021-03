Le Rwanda admet avoir piégé Paul Rusesabagina pour l’arrêter

Le gouvernement du Rwanda a finalement avoué avoir joué un rôle dans le retour à Kigali, de Paul Rusesabagina, le héros du film «Hôtel Rwanda», actuellement jugé pour terrorisme, meurtre et financement de rébellion.

En exil aux Etats-Unis et en Belgique depuis 1996, Paul Rusesabagina, fervent critique du gouvernement de Paul Kagame, avait été arrêté par la police fin août 2020, à l’aéroport de Kigali, dans des circonstances troubles. Il avait déclaré qu’il pensait se rendre au Burundi, mais que le jet privé dans lequel il était monté avait finalement atterri a sa grande surprise au Rwanda.

Vendredi dernier, dans un entretien à l’émission UpFront d’Al Jazeera, produite aux Etats-Unis d’Amérique, le ministre rwandais de la Justice a admis que son pays avait «payé pour faciliter le voyage» qui a conduit M. Rusesabagina à Kigali.

«Il y a une personne qui travaillait de longue date avec M. Rusesabagina, qui avait suscité l’intérêt de notre département des enquêtes criminelles (…) et le paiement visait à faciliter le projet de cet homme d’amener Rusesabagina au Rwanda», a-t-il expliqué.

Le ministre soutient qu’«en droit international, attirer des gens vers des endroits où ils peuvent être amenés devant la justice s’est produit et cela dans de nombreuses juridictions», et donc le Rwanda avait respecté la légalité en dupant M. Rusesabagina et que « ses droits n’ont jamais été violés».

Les avocats de M. Rusesabagina dénoncent un enlèvement de leur client et contestent la procédure en cours contre lui. Ils ont également plaidé en vain, la nationalité belge de leur client pour contester la compétence du Tribunal de Kigali. Leur demande de libération sous caution a été rejetée.