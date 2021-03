Le chef de l’opposition au parlement de l’Ile Maurice démissionne

Le chef de l’opposition au Parlement de l’Île Maurice, Arvin Boolell a déposé ce lundi sa démission à la présidence, sur fond de mésentente avec ses pairs de l’opposition, notamment le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social-démocrate (PMSD).

Ces deux partis avaient fait front commun avec le Parti travailliste (PTR) de Boolell et du Premier ministre Navin, Ramgoolam, mais les tons semblent dissonants entre eux ces derniers temps.

En remettant sa démission ce lundi 1er mars au Président de la République, Arvin Boolell dit ne pas avoir le choix et que cette décision «semble être la plus appropriée dans le contexte politique actuel», soulignant avoir «pris note» des critiques de ses «amis» Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval, respectivement leader du MMM et du PMSD.

En réaction, les intéressés ont appelé Arvin Boolell à reconsidérer sa décision, estimant ne pas comprendre son départ. «C’est une démission pour rien car Arvin Boolell n’avait aucune raison de démissionner. Peut-être que cette démission lui a été conseillée par une aile du Parti travailliste car cela ne vient ni de nous, ni du MMM. Le PMSD a toujours soutenu Arvin Boolell», a déclaré Xavier-Luc Duval.