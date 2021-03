Guinée équatoriale : Lourd bilan après des explosions dans un camp militaire à Bata

Le bilan des explosions dans un dépôt d’armes ce dimanche en Guinée équatoriale est d’au moins 20 personnes tuées et quelques 600 blessées, selon les chiffres officiels du gouvernement.

Quatre violentes explosions se sont en effet produites dans un camp militaire dans la capitale économique de Guinée équatoriale, Bata, avec des ondes de choc qui ont causé des dégâts dans les quartiers environnants.

«La ville de Bata a été victime d’un accident provoqué par la négligence de l’unité chargée de garder les dépôts de dynamite, d’explosifs et de munitions du camp militaire de Nkoa Ntoma, lesquels ont pris feu à cause des brûlis allumés dans leurs champs par les fermiers qui ont finalement fait exploser successivement ces dépôts », a détaillé le Chef de l’Etat, Teodoro Obiang Nguema, dans une allocution à la télévision nationale.

Dans un rayon impressionnant autour de ce camp à Bata, des maisons et immeubles ont été éventrés, aplatis et d’énormes parpaings de béton jonchent les rues sur des centaines de mètres, selon des images de la télévision d’Etat TVGE.

Le chef de l’Etat a ordonné l’ouverture d’une enquête et «lancé un appel à la communauté internationale à soutenir la Guinée équatoriale dans ces moments rendus encore plus difficiles par la conjonction de la crise économique due à la chute des prix du pétrole et de la pandémie de la Covid-19».