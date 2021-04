Football : La vaccination anti Covid-19 exigée aux supporters à la Coupe du monde 2022

A un an et demi de la Coupe du Monde du Football, le Qatar, pays hôte, explore les options pour réussir une organisation dans le contexte actuel de pandémie, et étudie la possibilité d’imposer la vaccination contre la Covid-19 à tous les supporteurs qui feront le voyage.

Lors d’une conférence virtuelle ce lundi, le chef de la diplomatie qatarie a fait savoir que son pays est en « discussion avec les fournisseurs de vaccins pour voir comment on peut s’assurer que tous ceux qui assistent à la Coupe du monde sont vaccinés. Nous serons en mesure, on l’espère, d’organiser un évènement épargné par le Covid-19», a-t-il ajouté.

La Coupe du monde de football se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, en hiver, en raison des températures qui sont très élevées, au Qatar, durant l’été.

Sur le continent africain, les éliminatoires pour cette Coupe du monde de football débuteront en juin prochain et prendront fin en novembre 2021. Le continent noir sera représenté dans la compétition par 5 pays.