USA: Justice pour George Floyd

Journée historique ce 20 avril aux Etats-Unis d’Amérique (USA) où l’ex-agent de police Derek Chauvin a été reconnu coupable du décès de George Floyd, un Afro-américain tué lors de son interpellation en mai 2020.

George Floyd a perdu la vie au terme d’une arrestation qui a mal tourné, le cou écrasé par le genou du policier Derek Chauvin pendant plus de neuf minutes. Les images de cette arrestation qui ont fait le tour du monde ont provoqué un vaste mouvement de dénonciation de la violence policière et du racisme policier à travers tout le pays. M. Chauvin avait été exclu de la police, inculpé, et vivait en liberté sous caution depuis octobre 2020.

A l’issue de son procès ce mardi, la justice l’a reconnu coupable des trois chefs d’accusation qui pesaient contre lui, et sa sentence sera prononcée dans huit semaines. Déjà, de sources judiciaires, il se susurre que l’ex policier risque une peine allant de 10 à 40 ans de réclusion criminelle.

Le verdict de ce mardi a été vivement salué aux USA et au-delà, notamment en Afrique, où les violences envers les Noirs Américains sont fortement dénoncées.