Liberté de presse encore titubante en Afrique

Le tableau de la liberté de Presse en Afrique n’est pas encore reluisant, fait constater Reporters Sans Frontière (RSF) dans son rapport publié ce 20 avril 2021.

Selon ce rapport, la liberté de presse continue de régresser sur le continent noir et il y est de plus en plus difficile d’y exercer en tant que journaliste. Sur le continent, l’Érythrée est le pays où la liberté de la presse est la plus menacée. Le pays occupe le 180ème rang mondial sur 180 pays. Il est suivi par Djibouti au 176ème rang mondial.

Mais il existe de bons élèves sur le continent, comme la Namibie (24ème rang mondial) qui se positionne comme le pays africain qui respecte le plus la liberté des journalistes. Elle devance même des pays plus développés comme les États-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et le Japon.

Cette démocratie d’Afrique australe est suivie sur le continent par le Cap-Vert, le Ghana, l’Afrique du Sud et le Burkina Faso, champion parmi les pays francophones.