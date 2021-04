La SADC reporte sa réunion sur la situation au Mozambique

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a reporté sa réunion prévue ce jeudi pour aborder la question du regain des activités terroristes au Mozambique.

La réunion devait recevoir un rapport d’une équipe envoyée au Mozambique pour évaluer la situation sécuritaire et identifier les moyens de soutenir le pays après que des insurgés liés à l’Etat Islamique ont attaqué la ville côtière de Palma, déplaçant des dizaines de milliers de personnes et bloquant un grand projet gazier de 60 milliards de dollars.

Mercredi, la Banque mondiale a débloqué une enveloppe de 100 millions de dollars pour soutenir la relance socio-économique au Mozambique. Ce financement permettra de « sortir des familles d’une situation de vulnérabilité grâce à une intégration socio-économique » et de « restaurer la normalité dans les zones affectées » par les attaques terroristes, où environ 700.000 personnes ont été déplacées, a indiqué le Chef de l’Etat mozambicain, Filipe Nyusi.

Le projet d’aide inclut notamment un soutien à la reprise des activités, via la fourniture de services sociaux, le développement de l’agriculture et des infrastructures comme la construction d’écoles et d’hôpitaux mobiles. L’accord du financement de la BM a été signé avec le Bureau des Nations unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), et fait partie d’un projet de 700 millions de dollars sur trois ans pour la Mozambique.