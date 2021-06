Covid-19 : L’Ouganda ferme de nouveau ses écoles, marchés et lieux de cultes

De nouvelles mesures restrictives relatives à la Covid-19 entrent en vigueur ce lundi 07 juin en Ouganda, marquant ainsi un nouveau durcissement de ton face à une seconde vague de contaminations.

Les nouvelles restrictions annoncées dimanche par le président ougandais Yoweri Museveni imposent la fermeture de tous les établissements d’enseignement, des interdictions de voyager, la fermeture des marchés hebdomadaires et la suspension des services religieux.

Le dirigeant ougandais fonde ses décisions sur une deuxième vague de contamination «diffuse et soutenue» qui s’empare du pays. « Dans cette vague, indique le président Museveni, l’intensité des patients COVID-19 gravement malades et des décès est plus élevée que ce que nous avons connu lors de la première vague de la pandémie ».

De janvier à avril, le taux de positivité dans les échantillons testés en Ouganda était principalement inférieur à 3%, mais il a fortement augmenté ces dernières semaines, atteignant 18% le 2 juin, selon les données du ministère de la Santé.

A cette allure, le gouvernement craint que la nouvelle vague de contaminations n’« épuise l’espace disponible en lits et l’approvisionnement en oxygène dans les hôpitaux, si nous ne prenons des mesures urgentes de santé publique».

Les derniers chiffres de la pandémie dans le pays sont de 15.147 patients guéris sur 40.734 cas total, et 334 décès.