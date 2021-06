L’Ouganda renforce un peu plus ses restrictions anti Convid-19

L’Ouganda a resserré un peu plus l’étau face à une nouvelle poussée des contaminations au coronavirus, en décrétant de nouvelles mesures restrictives, après celles entrées en vigueur au début du mois de juin 2021.

D’après une décision annoncée ce week-end par le Chef de l’Etat, Yowreri Museveni, il est désormais interdit aux véhicules publics et privés de circuler, seuls les véhicules transportant des patients et ceux utilisés par les travailleurs essentiels comme ceux de la santé, sont exemptés. Le couvre-feu est maintenu et commence désormais à 19h au lieu de 21h auparavant. La mesure restera en vigueur pour une durée de 42 jours.

Le président Museveni explique que son pays connait actuellement «une croissance plus agressive et soutenue de la pandémie de COVID-19 » avec «plus de 1.700» cas positifs par jour contre une centaine «il y a seulement trois semaines». Ce qui entraine «des taux d’hospitalisation et de décès très élevés pour les patients atteints de la COVID-19 dans toutes les catégories d’âge».

Le 7 juin dernier, le dirigeant ougandais avait ordonné la fermeture de tous les établissements d’enseignement, des marchés hebdomadaires et la suspension des services religieux, à cause de la nouvelle vague de contamination à la Covid-19.