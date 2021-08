L’état d’urgence sanitaire prorogé au Congo

La Coordination nationale de la gestion de la pandémie de COVID-19, présidée par le président congolais Denis Sassou-Nguesso, a décidé de proroger l’état d’urgence sanitaire décrété depuis mars 2020.

«Le Congo n’est pas épargné par l’augmentation du nombre de cas confirmés et par la circulation des variants» qui ont été découverts au Royaume-Uni et en Inde, explique la coordination nationale à l’issue d’une réunion ce 12 août 2021.

Par conséquent, durant les 20 prochains jours, à compter du 14 août, les mesures d’exception seront maintenues dans le pays, notamment un couvre-feu en fin de journée, des restrictions dans les transports publics, le port obligatoire de masques et des mesures de distanciation sociale dans les lieux publics ainsi qu’au travail.

Plus de 13.200 personnes ont déjà contracté la maladie du Coronavirus au Congo, et au moins 179 en sont mortes. Lundi, les autorités locales ont validé un nouveau plan national de déploiement et de vaccination contre la COVID-19, visant à rapprocher la vaccination de la population cible estimée à 60% du nombre d’habitants du pays.