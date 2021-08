Réseaux sociaux: le terroriste marocain Mohamed Hajib incite au terrorisme

Le terroriste Mohamed Hajib incite les jeunes à se rebeller contre les institutions marocaines et les intérêts occidentaux dans le royaume et le monde arabe.

Mohamed Hajib, né à Tétouan le 23 mai 1981, qui acquit la nationalité allemande, demande aux jeunes de mener des actions terroristes.

En 2009, il s’est rendu au Pakistan avec l’association Jamaat Tabligh et après son retour, il a été arrêté en Allemagne. De retour au Maroc, il a également été arrêté pour des crimes liés à des activités terroristes liées à Al-Qaïda, notamment avec des réseaux qui opèrent en Afghanistan et au Pakistan, et a été emprisonné pendant sept ans.

Hajib est largement connu sur les réseaux sociaux pour être très actif dans la promotion et l’incitation au terrorisme, exhortant les jeunes à perpétrer des attaques contre les institutions marocaines, les dirigeants et le symbole de l’État ainsi que les intérêts de l’Occident tant au Maroc que dans le monde arabe.

« L’oligarchie est notre ennemi et doit être considérée comme un ennemi car elle sert les intérêts de l’Occident. Satan est un ennemi pour vous, prenez-le de cette façon aussi. Absolument!! S’il n’y a pas de force, il n’y a rien », assure le terroriste dans la vidéo qui accompagne cette information, incitant ses partisans à la rébellion et au désordre public.

« Avez-vous peur de mourir ou quoi ? Mettez vos pieds sur la nuque des traîtres ! Sur la nuque des chefs d’État. Vous les entendrez crier et aboyer », a-t-il lancé à ses partisans.

