Famine : Nouveau cri d’alerte pour la Corne de l’Afrique

Les cris d’alerte continuent de retentir pour la Corne de l’Afrique exposée à une crise alimentaire qui menace des millions de personnes dans cette région du continent africain.

Ce mardi, c’est l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) qui a de nouveau alerté sur le risque de «la famine et la malnutrition généralisées» qui plane sur cette partie du continent africain pour le dernier trimestre de l’année, en raison d’une sécheresse prolongée.

Les données de l’IGAD révèlent qu’entre 36,7 et 37,2 millions de personnes souffriront probablement d’une faim aiguë dans un proche avenir en raison des chocs liés aux conflits, aux perturbations météorologiques extrêmes et à la pandémie de la COVID-19.

Trois pays de la région de la Corne d’Afrique figurent actuellement parmi les dix pires foyers d’insécurité alimentaire du monde. Il s’agit du Soudan, de l’Ethiopie et du Soudan du Sud, selon l’IGAD.

«Il est nécessaire d’initier un changement de paradigme et de nous tourner vers une vision à plus long terme, qui nous permette de réaliser des investissements cohérents, coordonnés et rentables en matière de développement afin de nous attaquer aux causes profondes des crises alimentaires dans la région», a suggéré mardi dans un communiqué, le Secrétaire exécutif de l’IGAD, Workneh Geneyehu.