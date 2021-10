L’auteur romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah reçoit le Prix Nobel de littérature 2021

Le Prix Nobel de littérature 2021 a été décerné ce jeudi au romancier tanzanien Abdulrazak Gurnah pour ses œuvres qui s’intéressent au colonialisme et ses implications dans le monde d’aujourd’hui.

Abdulrazak Gurnah est l’auteur de dix romans, dont «Près de la mer» en 2006, et de plusieurs nouvelles. Il est surtout connu pour son roman «Paradise», sélectionné pour le Booker Prize en 1994, et qui est récompensé aujourd’hui par le Nobel.

Dans cet ouvrage, M. Gurnah livre un récit «empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents», selon les appréciations du Comité Nobel du prestigieux prix de Littérature.

Né à Zanzibar en 1948 et installé en Angleterre, Abdulrazak Gurnah est professeur à l’Université du Kent. Pour Anders Olsson, président du Comité Nobel de littérature, le Tanzanien est «l’un des écrivains postcoloniaux les plus éminents du monde».

Le prestigieux prix Nobel de littérature 2021 est assorti d’une médaille d’or et d’un chèque de 10 millions de couronnes suédoises (soit plus de 1,14 million de dollars). L’argent du prix provient d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel, décédé en 1895.