L’OIF ajourne pour la deuxième fois son 18ème Sommet prévu initialement en Tunisie

Lors d’une session extraordinaire, le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) a annoncé ce mercredi, le report du 18ème Sommet de la Francophonie, initialement prévu fin novembre 2021, sur l’île de Djerba en Tunisie, indique un communiqué de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La décision a été motivée en grande partie par la situation politique en Tunisie, et a pour objectif de «permettre à la Tunisie de pouvoir organiser cette instance importante dans les conditions les plus optimales», selon des Communiqués émanant de l’OIF et du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Ce Sommet de la Francophonie était prévu initialement les 20 et 21 novembre 2021, en concomitance avec la célébration du cinquantenaire de la création de la Francophonie Institutionnelle.

Le Sommet de la Francophonie définit les orientations de l’organisation de manière à assurer son rayonnement à travers le monde, en adoptant toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie ainsi qu’à la réalisation de ses objectifs.