Ouganda : Second attentat à la bombe en 72 heures à Kampala

Kampala, la capitale de l’Ouganda, a enregistré lundi un nouvel attentat à la bombe, après celui du samedi qui a fait au moins un mort.

L’engin explosif a visé hier un bus de passager appartenant à la société Swift Safari. Le bilan est d’au moins deux morts et plusieurs blessés, selon le porte-parole de la police métropolitaine, Fred Inanga.

Samedi dernier, c’était un restaurant populaire de la périphérie de Kampala qui a été ciblé par une explosion. La bombe, «remplie de clous et d’éclats d’obus», était placée dans un sac en polyéthylène et déposée près d’un restaurant dans la banlieue de la capitale. L’explosion a tué une serveuse de 20 ans et blessé trois personnes, dont deux étaient dans un état critique, selon la police.

Dimanche, le président ougandais, Yoweri Mussevini, avait tenté de rassurer ses compatriotes : «Il semble qu’il s’agisse d’un acte terroriste, mais nous allons arrêter les auteurs (…) Le public ne doit pas avoir peur, nous allons vaincre cette criminalité comme nous avons vaincu toutes les autres criminalités», avait-il déclaré sur son compte tweeter.