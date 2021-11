Cri d’alerte de l’ONU sur la situation humanitaire en Ethiopie

Le Bureau de coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a lancé une alerte au sujet de la détérioration de la situation humanitaire dans la région rebelle du Tigré, au nord de l’Ethiopie, où se poursuivent les affrontements entre l’armée et les rebelles du Tigré.

D’après l’OCHA, les combats et hostilités dans cette zone d’Ethiopie ont entraîné des déplacements de populations à grande échelle et une augmentation des besoins humanitaires.

De nouvelles violences ont été enregistrées le week-end dans le nord éthiopien, où un conflit oppose l’armée fédérale aux forces locales depuis plusieurs mois.

Cette escalade des hostilités «risque d’aggraver la situation humanitaire déjà terrible dans les régions du Tigré, d’Amhara et d’Afar, où des millions de personnes ont un besoin urgent d’une aide humanitaire», a prévenu l’OCHA.

Le bureau de l’ONU regrette également l’«insécurité actuelle» qui handicape les aides humanitaires destinées à des millions de personnes qui ont besoin de «produits nutritionnels, médicaments, eau, assainissement et hygiène, abris et articles non alimentaires». Toutes ces aides sont disponibles, mais leur acheminement jusqu’aux nécessiteux est problématique, déplore vivement l’OCHA.