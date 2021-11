L’opposition en RDC crée une coalition anti Denis Kadima

Une nouvelle coalition politique est créée en République démocratique du Congo (RDC) pour protester contre la nomination de Denis Kadima comme nouveau président de la très stratégique Commission électorale (CENI).

La nouvelle coalition est dénommée « Forces sociales et politiques de la nation » et «regroupe des mouvements, associations, partis politiques et regroupements politiques, sans discrimination», selon ses promoteurs.

Le front s’assigne comme objectif «la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI)» où la nomination d’un nouveau patron est sujette à de fortes contestations.

Cette nomination divise les confessions religieuses, les Eglises catholique et protestante qui sont opposées au choix de Denis Kadima, contrairement aux six autres grandes confessions religieuses du pays.

L’Union Sacrée, alliance de partis politiques autour du président Félix Tshisekedi, est également divisée sur la question, certains estimant que le nouveau patron de la CENI est très proche du président de la République.

Les Forces sociales et politiques de la nation joignent donc leur voix à celle des Eglises Catholique et Protestante pour appeler à une marche de protestation le samedi 06 novembre contre la nomination de Denis Kadima à la tête de la CENI.