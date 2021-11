Epidémie de choléra confirmée au Cameroun

Une épidémie de choléra est confirmée au Cameroun, et les autorités sanitaires annoncent déjà un bilan d’au moins quatre morts sur une trentaine de cas confirmés.

Le ministère camerounais de la Santé explique que ces cas ont été localisés dans les régions du Centre et du Sud-Ouest du pays, et que la capitale, Yaoundé, est également touchée suite à la découverte d’un cas positif fin octobre.

Une unité de traitement du choléra (UTC) est aussitôt mise en place pour la gestion des cas selon un protocole établi.

Les populations sont également mises à contribution, et sont appelées à «se laver systématiquement les mains avant et après les repas ; laver les aliments crus avant de les consommer ; s’assurer de la potabilisation de l’eau de boisson ; se rendre au poste de santé le plus proche devant toute symptomatologie suspecte à type de diarrhée».

Un numéro vert, le 1510, est également ouvert pour s’informer ou signaler les cas suspects.

Le Cameroun a enregistré une épidémie de choléra l’année dernière dans quatre de ses régions : le Centre, le Littoral, le Sud et le Sud-Ouest. Le bilan était d’au moins 80 morts sur 1.890 cas positifs au total.