Kenya-Football : Le président de la FKF, Nick Mwendwa auditionné pour détournement de fonds

Le Président de la Fédération de football du Kenya (FKF), Nick Mwendwa, a été auditionné pour la première fois ce lundi, par un tribunal de Nairobi, dans l’affaire de malversation financière dans sa gestion du football kenyan.

Nick Mwendwa est soupçonné d’avoir détourné 8,5 millions de shillings kenyans des caisses de la FKF. Ce montant aurait été transféré sur son propre compte en banque, sans aucune justification écrite.

A l’issue de son audition hier, Nick Mwendwa a été remis en liberté sous caution, contre l’avis des procureurs qui avaient requis une mise en détention pour 14 jours, le temps de finir leur enquête. Une nouvelle audition est prévue pour demain mercredi 17 novembre 2021.

Mwendwa est actuellement banni de toutes activités liées au football et n’a plus accès aux bureaux de la Fédération qui se retrouve désormais placée sous la tutelle d’un Comité par intérim pour au moins six mois.