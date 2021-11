Arrestation du chef du bureau local d’Al-Jazeera au Soudan

Le chef de bureau de la chaîne Tv qatarie Al-Jazeera au Soudan, Al-Moussalami al-Kabbachi a été arrêté ce dimanche, épilogue d’un week-end assez mouvementé dans ce pays, marqué par des manifestations violemment réprimées.

Al-Moussalami al-Kabbachi, un Soudanais qui dirige le bureau d’Al-Jazeera à Khartoum, a été arrêté après une perquisition à son domicile, selon des informations confirmées par la télévision nationale soudanaise.

Aucune raison n’a été officiellement évoquée pour cette arrestation, mais la chaîne qatarie est l’un des rares médias à diffuser en direct les manifestations hostiles au putsch orchestré le 25 octobre par le général Abdelfattah al-Burhane.

Elle a également couvert la manifestation du samedi 13 novembre contre le coup d’Etat, réprimée à coup de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles. L’on déplore au moins six manifestants tués, plusieurs blessés, et une cinquantaine d’entre eux arrêtés.