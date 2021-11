Sport : Le Cameroun ouvre davantage de stades aux supporters

Le Cameroun jouera mardi son dernier match des qualifications pour la Coupe du monde de football 2022 dans un stade rempli par les supporters à 50% de sa capacité d’accueil, une première dans le pays depuis le début de la pandémie de coronavirus en mars 2020.

Ainsi, 25.000 supporters seront autorisés à suivre en direct le match Cameroun vs Côte d’Ivoire ce 16 novembre au stade Japoma à Douala, dont la capacité maximale est de 50.000 places.

Mais ces 25.000 places ne seront disponibles que pour les supporters présentant un certificat de vaccination et un test PCR négatif, a fait savoir dans un communiqué, le ministre camerounais de la Santé publique, Manaouda Malachie.

Le Cameroun avait déjà ouvert ses stades à un nombre limité de supporters le mois dernier, mais le match de ce mardi sera celui avec le plus grand nombre de supporters depuis plus d’un an.

Le ministre de la Santé annonce que des équipes mobiles seront déployées pour «veiller à ce que les résultats (des tests PCR) soient transmis rapidement aux personnes testées», une manière pour le pays de tester sa capacité à gérer les foules de supporters dans le contexte sanitaire, en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qu’il abritera l’année prochaine.