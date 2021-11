Ethiopie : Le corps diplomatique fuit la guerre qui s’annonce à Addis-Ababa

Le conflit en Ethiopie opposant les forces armées aux rebelles de la région du Tigré, se rapproche davantage de la capitale, Addis-Ababa, obligeant les différentes missions diplomatiques à évacuer leurs ressortissants et leurs employés.

C’est le cas de la France, dont l’ambassade à Addis-Ababa a «formellement» appelé mardi «tous les ressortissants français à quitter le pays sans délai».

Même son de croche au Bureau local de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui se donne jusqu’au jeudi 25 novembre 2021 pour évacuer l’ensemble des familles de ses employés.

Le Front de libération du Tigré (TPLF) et ses alliés continuent leur marche vers la capitale, illustration de la dégradation du conflit armé dans la région de Tigré où le Premier ministre Abiy Ahmed a engagé son armée depuis plus d’un an déjà.

Ces groupes rebelles ont affirmé cette semaine avoir pris le contre Shewa Robit, à 220 km au nord-est d’Addis Abeba. Des sources diplomatiques affirment que certains combattants rebelles auraient atteint la localité de Debre Sina, à environ 30 km de la capitale éthiopienne.