Les Parlements africains du Commonwealth en conclaves à Kigali

La 17ème Conférence régionale africaine des présidents des parlements du Commonwealth (CSPOC) s’ouvre ce mercredi 24 novembre à Kigali, la capitale du Rwanda, sous le thème «Les parlements africains au 21ème siècle».

Jusqu’au 27 novembre, ces dirigeants réfléchiront sur les «stratégies de gestion de la dissidence radicale et du gouvernement minoritaire» et «la pertinence des immunités, pouvoirs et privilèges parlementaires».

Prennent part à cette rencontre, les parlements du Botswana, du Cameroun, du Ghana, du Kenya, du Mozambique, de la Namibie, du Nigeria, de la Sierra Leone, d’Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l’Ouganda et celui du pays hôte.

Le Commonwealth est une organisation intergouvernementale composée de 54 États membres, presque tous anciens territoires de l’Empire britannique.

Les États membres sont réunis par la langue, l’histoire, la culture et des valeurs décrites dans la Charte du Commonwealth telles que la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit. Une vingtaine de pays africains en sont membres.