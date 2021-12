Covid-19: La CAF dévoile son protocole sanitaire pour la CAN-2021

La Confédération africaine de Football (CAF), a décidé dans son protocole sanitaire qu’elle vient de dévoiler, de conditionner l’accès aux stades durant la Coupe d’Afrique des Nations «CAN-2021» au Cameroun, à la présentation d’une preuve de vaccination contre la Covid-19.

«Vous voulez entrer au stade, il faut être vacciné. Vous ne voulez pas être vacciné, vous regardez à la télévision (…) L’accès au stade, aux fan-zones, aux hôtels des joueurs et aux délégations est conditionné à la preuve d’un pass sanitaire valide», a déclaré le Secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, lors d’une conférence de presse conjointe avec la Fédération camerounaise de football et les ministères locaux des Sports et de la Santé.

Le protocole sanitaire pour la CAN 2021 prévoit également qu’un «laboratoire indépendant internationalement reconnu» sera commis pour effectuer les tests Covid-19 des joueurs et l’encadrement des équipes.

«En outre, un avion médicalisé sera stationné en permanence au Cameroun durant la CAN pour traiter des cas critiques», a ajouté le secrétaire général Veron Mosengo-Omba.

Ce protocole sanitaire est une réponse de la CAF aux clubs européens qui menacent de ne pas libérer les joueurs africains pour participer à la CAN.

Ces clubs se plaignent de l’absence d’un protocole sanitaire.

La CAF estime que «la libération des joueurs est règlementée par la FIFA» et non pas par les clubs, et «si on parle de Covid-19, les chiffres de l’OMS sont là: l’inquiétude est ailleurs, en Afrique, on a 3% de la Covid-19», a argué Mosengo-Omba.