CAN 2022: Le Cameroun au second tour, l’Ethiopie éliminée

La Cameroun a confirmé jeudi son statut de favori du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 en dominant largement l’Ethiopie (4-1) et se qualifie pour le tour suivant de la compétition.

Peu convaincante lors du match d’ouverture le 09 janvier, la sélection du pays hôte de la CAN 2021 s’est encore fait peur en encaissant le premier but de la rencontre à la 4ème minute de jeu. Mais les «Lions indomptables» réagissent et égalisent quatre minutes plus tard grâce à Karl Toko-Ekambi. Il faudra attendre la seconde période pour voir la domination camerounaise de concrétiser au marquoir : le capitale, Vincent Aboubakar s’offre un doublée à la 53è et 55è minute de jeu. A la 67è minute, Karl Toko-Ekambi aggrave davantage le score avec le quatrième but des Lions.

Avec cette victoire, le Cameroun est le premier pays à se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN. L’Ethiopie est d’ores-et-déjà éliminée de la compétition, après deux défaites. La seconde place du groupe A se jouera entre le Cap-Vert et le Burkina Faso qui s’est relancé hier avec une victoire.