Cameroun : La piste terroriste écartée dans l’explosion d’une discothèque à Yaoundé

Au Cameroun, l’explosion dans une discothèque d’un quartier de Yaoundé, la capitale, a fait 16 morts et huit blessés graves, selon le bilan officiel communiqué dimanche soir par les autorités locales.

Le Porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, explique que «le drame a été causé par les déflagrations issues des feux d’artifice habituellement utilisés en ces lieux, qui ont, en premier, consumé le plafond de l’édifice, entrainant par la suite, deux explosions de forte amplitude, et provoquant la panique et des bousculades parmi les personnes présentes à l’intérieur de la boite de nuit».

La piste d’un attentat terroriste est donc écartée et la sérénité est revenue dans Yaoundé, la capitale du Cameroun qui accueille la coupe d’Afrique des Nation (CAN) de football depuis le 09 janvier. La question sécuritaire et la pandémie de coronavirus sont les défis auxquels le Cameroun devait relever et organiser une CAN parfaite. Pour le moment, la compétition se poursuit sans incident majeur. Le pays hôte joue son match de huitième de final ce lundi 24 janvier au Stade Olympique Paul Biya d’Olembé contre les Comores.