Cameroun : La CAN entachée par la mort de supporters

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun a été entachée lundi par la mort de plusieurs supporters dans une bousculade au Stade Olembé de Yaoundé, avant le match opposant le pays hôte aux Comoriens.

La bousculade a eu lieu hors du stade, lorsque des supporters ont tenté de forcer l’entrée de l’enceinte qui avait déjà atteint son quorum autorisé. Au moins six personnes sont décédées «d’étouffement», mais ce bilan pourrait encore s’alourdir, selon les autorités locales.

Les services d’urgence sont intervenus sur place pour réanimer certaines personnes, et l’hôpital Messassi, situé à proximité, a affirmé avoir reçu au moins 40 blessés dont «certains sont dans un état désespéré».

Dans un communiqué plus tard dans la soirée, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé qu’elle «enquête actuellement sur la situation et tente d’obtenir plus de détails sur ce qui s’est passé».

Le stade d’Olembé a une capacité de 60.000 places, mais il ne doit pas être rempli à plus de 80% tout au long de la CAN, selon le protocole sanitaire de la compétition en lien avec la pandémie de coronavirus.