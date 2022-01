CAN 2021: Les Comores retrouvent un portier pour les huitièmes de finale

Les Comores joueront finalement leur match de huitième de finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) ce soir avec un vrai gardien de but. Leur portier Ali Ahamada est désormais négatif au coronavirus et pourrait jouer contre le Cameroun.

Selon les informations émanant de la sélection comorienne, le portier Ali Ahamada «a été testé négatif ce matin. Il doit faire les tests complémentaires» mais pourrait être dans les buts des Comores pour affronter la sélection du pays organisateur de la CAN, le Cameroun. Amir Abdou le sélectionneur, lui sera absent.

C’est un grand soulagement pour cette sélection des Comores qui a enregistré 12 cas de coronavirus au sein de son effectif, parmi lesquels le sélectionneur Amir Abdou, les deux gardiens Moyadh Ousseini et Ali Ahamada. Le troisième portier, Salim Ben Boina, est blessé. En conférence de presse dimanche, l’équipe de Comores avait laissé entendre qu’elle n’avait pas le choix que de faire jouer un joueur de champ en position de gardien de but, au risque de perdre le match par forfait.