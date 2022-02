Un nouveau cyclone tropical attendu ce mardi à Madagascar

la grande île de Madagascar devrait être frappée par un nouveau cyclone tropical ce mardi 22 février 2022, trois semaines après le passage du cyclone Batsirai qui avait fait une centaine de morts, des milliers de sinistrés et d’importants dégâts matériels.

Le nouveau cyclone est dénommé Emnati et est «positionné à 500 km à l’Est-Nord-Est de la côte orientale du pays, avec un vent moyen de 165 km/h et des pointes d’environ 230 km/h, il se déplace vers l’ouest à une vitesse de 9 km/h», selon la météo malgache.

Il devrait toucher terre ce mardi avec un impact direct sur les localités de Vatomandry et Farafangana, situées dans la partie sud-est de la grande île.

«Emnati pourrait être légèrement plus fort que Batsirai au moment de son impact. D’énormes dégâts généralisés sont à craindre si le niveau de préparation est faible», ont averti les autorités locales, constatant la grande vulnérabilité des régions d’entrée du cyclone.

Emnati sera le troisième cyclone à frapper Madagascar depuis le début de cette année. Mi-janvier, le cyclone Anna y avait provoqué des pluies torrentielles, des inondations et des éboulements de terrains, faisant une cinquantaine de morts et plus de 130.000 sinistrés.