Madagascar menacée par le passage d’un quatrième cyclone depuis le début de l’année

Dame Nature n’en a visiblement pas fini avec Madagascar, la grande île de l’Océan indien qui est de nouveau menacée par le passage d’un nouveau cyclone, le quatrième consécutif depuis le début de cette année.

Il s’agit cette fois d’une alerte cyclonique verte (avis d’avertissement) déclenchée dans plusieurs districts de la côte Est de Madagascar. Baptisé Dumazile, ce cyclone «pourrait atterrir mardi ou mercredi au stade de tempête tropicale» sur la côte orientale de l’île, selon les prévisions de la météo malgache.

Dumazile avait été localisé dimanche soir à 390 km à l’Est du Cap Masoala, une localité sise sur la côte orientale de l’île, avec un vent encore moyen d’environ 46 km/h et une vitesse de 10 km/h.

Les zones concernées par l’avis d’avertissement sont les districts d’Antalaha, Nosy Varika, Mananjary, Manakara, les régions d’Analanjirofo, Atsinanana. La météo malgache fait également état d’une «dégradation progressive des conditions météorologiques».

La tempête tropicale Dumazile devrait être d’intensité relativement faible, mais Madagascar s’en serait bien passé, après avoir essuyé trois cyclones successifs à quelques semaines d’intervalle.

Le premier, baptisé Anna, a frappé l’île en janvier, faisant une cinquantaine de morts et plus de 130.000 sinistrés. Les cyclones Batsirai et Emnati ont également suivi, avec leurs lots de décès et de sinistrés et de dégâts matériels.