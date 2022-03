La RDC déplore 75 morts dans le déraillement d’un train à Lualaba

Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) ont communiqué dimanche dernier un premier bilan humain de l’accident de train qui s’est produit le 10 mars dans la province de Lualaba.

Soixante-quinze personnes sont mortes dans cet accident et 128 blessés ont été répertoriés, dont 28 avec un traumatisme grave, a communiqué le ministère de la Communication.

Les premiers éléments d’enquête indiquent que l’accident s’est produit «à un endroit où il y a des ravins» dans lesquels sont tombés 7 des 15 wagons du train, explique pour sa part la Société nationale des chemins de fer du Congo (SNCC), propriétaire du train.

La locomotive a déraillé au km 614 entre les villages Kitenta et Buyofwe à 19 kms du chef-lieu du territoire de Lubudi. Il avait quitté la gare de Mweneditu et se rendait à L’shi, avec 113 tonnes de marchandises à bord et plus d’une centaine de passagers.

Les investigations sont en cours pour établir les vraies circonstances et causes de cet énième drame ferroviaire dans ce vaste pays où la voie ferrée est l’un des principaux moyens pour rallier les régions.