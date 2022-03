Sécheresse : Le PAM redoute une catastrophe humanitaire en Ethiopie

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM) a alerté mardi sur la menace d’une catastrophe humanitaire liée à la sécheresse en Ethiopie, et a appelé à des actions rapides pour éviter le pire.

«Le bétail meurt, les récoltes sont détruites, et près de 5,7 millions de personnes se réveillent affamées chaque jour, selon les estimations, dans le sud et le sud-est de l’Ethiopie tandis que la Corne de l’Afrique est aux prises avec une sécheresse la plus grave depuis 1981», explique le PAM dans son dernier bulletin d’information publié ce mardi 22 mars 2022.

Cette situation résulte de trois saisons des pluies défaillantes d’affilée dans cette partie du continent africain. D’après le PAM, 130 millions de dollars sont nécessaires d’urgence pour apporter une assistance sur les quatre prochains mois, en répondant aux besoins de 3,5 millions de personnes les plus affectées par la sécheresse.

L’agence onusienne avait déjà lancé son Plan de réponse à la sécheresse, ciblant 3,5 millions de personnes, avec une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence, des programmes de repas à l’école et des activités d’adaptation aux changements climatiques et de renforcement de la résilience.