Sénégal : Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB)

Le Réseau International des Organismes de Bassins (RIOB) a tenu son Assemblée générale statutaire, mardi à Dakar, à l’occasion du 9ème Forum mondial de l’Eau qui se tient du 21 au 26 mars avec la participation d’une forte délégation marocaine conduite par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, M. Nizar Baraka.

Ce Réseau est présidé par le Royaume du Maroc depuis octobre 2019 suite au Sommet International pour la sécurité hydrique de Marrakech.

À rappeler que l’action du RIOB s’inscrit dans une vision mondiale d’amélioration de la gestion des ressources en eau et des écosystèmes à l’échelle des bassins et ce, en vue de satisfaire les besoins en eau des populations et des différents secteurs économiques de manière équitable et durable.

Lors de cette Assemblée générale, il a été décidé de prolonger la présidence du RIOB par le Maroc jusqu’à 2024.