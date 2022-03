Cameroun: 25 personnes condamnées pour tentative d’assassinat du président équato-guinéen en 2017

Un tribunal militaire camerounais a condamné récemment 25 hommes à des peines de 30 à 35 ans de prison pour avoir participé en 2017 à une tentative d’assassinat du président de la Guinée équatoriale, qui avait alors évoqué un « coup d’Etat déjoué ».

Vingt-sept hommes étaient jugés, l’un est décédé entre-temps et un autre a été acquitté. Quatre ont écopé de 35 ans et 21 de 30 ans, tous reconnus coupables notamment de « conspiration d’assassinat, port et détention illégaux d’armes et munitions de guerre », selon le verdict relayé par des médias.

Ils ont été jugés par le tribunal militaire de Yaoundé qui s’est transporté dans la prison de Ebolowa, dans le sud, où ils sont détenus.

En janvier 2018, la Guinée équatoriale avait affirmé avoir déjoué le 24 décembre 2017 une tentative de « coup d’Etat » visant à tuer le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dans son palais de Koete Mongomo, à une cinquantaine de km de la frontière camerounaise, et menée par des équato-guinéens et des « mercenaires » étrangers venus ou tentant de venir par le Cameroun.