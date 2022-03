L’Ouganda maintient son mandat d’arrêt contre l’écrivain exilé Kakwenza Rukirabashaija

L’écrivain ougandais, Kakwenza Rukirabashaija, actuellement exilé en Allemagne, fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par son pays, où il est accusé d’avoir offensé le Chef de l’Etat Yoweri Museveni.

Kakwenza Rukirabashaija avait été arrêté fin décembre dernier et inculpé de «communication offensante» envers le président Museveni et son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, dans une série de tweets dans lesquels il qualifiait «d’obèse» et de «rouspéteur», ce général que beaucoup voient comme le successeur de son père, au pouvoir depuis 1986 et âgé de 77 ans.

Après avoir été libéré sous caution le 26 janvier 2021, il a fui l’Ouganda deux semaines plus tard. Il vit désormais en Allemagne où il «soigne (ses) blessures subies en détention», et où il soutient avoir été torturé, et «peut-être empoisonné».

Pourfendeur affiché du pouvoir de Museveni, Kakwenza Rukirabashaija est plus connu pour son ouvrage intitulé «The Greedy Barbarian» publié en 2020. Il s’agit d’un roman satirique salué par la critique et qui décrit un pays imaginaire gangréné par la corruption. Il a reçu en 2021 le Prix PEN Pinter, attribué à un auteur persécuté pour avoir exprimé ses convictions.