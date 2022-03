Football : L’Afrique attend de connaitre ses représentants au mondial Qatar 2022

L’Afrique attend de connaître ce mardi les noms de ses 5 équipe de football qui représenteront le continent à la Coupe du monde de football Qatar 2022.

En attendant les coups de sifflet finaux, le suspense est entier sur le continent, même si des équipes ont déjà pris de sérieuses options pour la qualification, lors de la phase aller des barrages.

Le Sénégal, vainqueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN), est en difficulté, car près avoir perdu le match aller des barrages face à l’Egypte (1-0), les Lions de la Teranga sont condamnés à l’exploit, à domicile, pour gagner l’un des cinq tickets africains pour le Qatar.

Configuration compliquée également pour le Cameroun et le Mali qui ont perdu leur premier match de ces barrages sur la plus petite des marques, face respectivement à l’Algérie et à la Tunisie.

A l’opposé, le Maroc conserve toutes ses chances de prendre part à la Coupe du monde Qatar 2022 après son match nul à l’aller contre la République démocratique du Congo (RDC).

Il en est de même pour le Ghana et le Nigeria, deux ténors d’Afrique de l’Ouest qui se sont neutralisés (0-0) lors de leur premier match des barrages.